8 Marzo, Vietri: ergastolo segnale forte del Governo contro femminicidi "Non è più soltanto la parola usata per indicare la morte violenta di una donna"

"Femminicidio non è più soltanto la parola usata per indicare la morte violenta di una donna, ma diventa, grazie al Governo Meloni, anche 'una autonoma fattispecie penale', ovvero un reato specifico punito con il massimo della pena: l'ergastolo. Dopo l'aumento del Reddito di Libertà e l'introduzione di altre misure per il contrasto alla violenza di genere e il potenziamento della protezione delle vittime, dal Consiglio dei Ministri di ieri sera è arrivato, in occasione della Festa Internazionale della Donna, un altro forte segnale a tutela delle donne vittime di violenza". Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Affari Sociali della Camera. "Il testo approvato, infatti - aggiunge -, prevede anche pene più severe per i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, minacce e revenge porn e di grande rilievo è soprattutto il rafforzamento del ruolo della vittima e dei suoi familiari, che avranno maggiori strumenti per far sentire la propria voce nel percorso giudiziario. Ora l'auspicio è che il Parlamento sia unito nell'approvare in tempi rapidi questa proposta in legge. Sarebbe un bellissimo messaggio per tutte le donne della nostra Nazione".