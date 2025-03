Antimafia, Vietri: Piantedosi valuti Commissione d'accesso al Comune di Sarno “Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno"

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in merito alle gravi vicende che stanno coinvolgendo il Comune di Sarno”. Lo annuncia, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri, eletto nel collegio uninominale dell’Agro Nocerino sarnese. “Secondo quanto si apprende, l’avvocato Rubina Pignataro è stata sollevata dal suo incarico di componente del Nucleo di valutazione, che avrebbe dovuto ricoprire fino al 2027. La decisione è arrivata in seguito agli sviluppi giudiziari che vedono la professionista al centro di un’inchiesta della Guardia di Finanza e di un’indagine, coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno, che hanno portato all’emissione di una misura interdittiva di nove mesi nei confronti dell’avvocato, moglie di Massimo Graziano, ritenuto dagli inquirenti a capo di un’organizzazione dedita all’usura e alle estorsioni. Secondo l’accusa, l’avvocato Pignataro avrebbe avuto un ruolo chiave nella gestione di denaro proveniente da attività illecite, con l’ipotesi di reato di riciclaggio”.

“Siamo di fronte ad accuse di estrema gravità, che - sottolinea Vietri - gettano inevitabilmente ombre sull’operato dell’amministrazione comunale di Sarno, in particolare su chi si occupava della verifica della performance dei dirigenti comunali (un compito che richiede trasparenza e affidabilità assoluta). Per questo, ho chiesto al Ministro Piantedosi quali iniziative intenda assumere a riguardo per accertare l’integrità dell’amministrazione comunale di Sarno, con particolare riguardo al corretto e imparziale svolgimento delle funzioni proprio del Nucleo, anche valutando l’opportunità della nomina di una commissione di accesso”.