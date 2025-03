Regionali, Tajani da Salerno spinge Martusciello: "E' il migliore candidato" Librandi bacchetta il governo regionale e cittadino: "Non hanno saputo sfruttare le risorse"

“In Campania vogliamo essere protagonisti della vittoria, è tempo di cambiamento. Non si può continuare con il governo di De Luca”. Il vice premier Antonio Tajani, in video collegamento con il congresso cittadino di Forza Italia a Salerno, ha lanciato la sfida al governatore, tirando la volata a Fulvio Martusciello. “Fulvio è per noi il miglior candidato possibile, poi vedremo cosa accadrà”, il pubblico endorsement arrivato a poche ore da quello fatto a Napoli dalla ministra Annamaria Bernini. "In Campania con la guida di Fulvio Martusciello, che si sta dimostrando veramente un leader della vostra Regione, credo che potremo ottenere degli ottimi risultati", ha aggiunto Tajani.

Al congresso ha preso parte anche il sottosegretario Tullio Ferrante. “Con il congresso provinciale di Napoli e quello cittadino di Salerno, Forza Italia ha gettato le basi per sostenere il percorso che ci vedrà impegnati fino alle elezioni regionali in Campania. Assemblee partecipate, con il coinvolgimento di molti sindaci e consiglieri comunali oltre che di tantissimi iscritti e simpatizzanti, che hanno dimostrato ancora una volta tutta la vitalità del nostro movimento. Da qui parte la nostra corsa verso la Regione, con l’obiettivo di restituirla ai cittadini e mandare a casa il governatore De Luca, asserragliato nel suo fortino dopo dieci anni di inesorabile declino. Forza Italia sarà essenziale per la vittoria del centrodestra e per il rilancio della Campania”, ha sottolineato Tullio Ferrante. “Auguri di buon lavoro al senatore Franco Silvestro, che da segretario provinciale saprà rafforzare il nostro radicamento nell’hinterland napoletano, e - aggiunge Ferrante - al neo segretario cittadino di Salerno Prof. Fauceglia. Come Forza Italia al Governo stiamo lavorando per la crescita della nostra regione, investendo anzitutto sulla modernizzazione delle infrastrutture e sulle grandi opere come volano per lo sviluppo economico, turistico e sociale. Metteremo in campo la nostra concretezza e l’elevata qualità della nostra classe politica in occasione delle elezioni amministrative e poi di quelle regionali, per costruire una proposta di governo forte e credibile e - conclude Ferrante - aprire finalmente una stagione di rinascita e di riscatto per la Campania”.

In sala presente anche Gianfranco Librandi, vice coordinatore regionale di Forza Italia. "Già conoscevo i giovani nelle varie aziende che frequento, nelle varie nazioni e ho sempre notato negli occhi dei giovani che quando parlano della Campania e di Salerno, il loro cuore è rimasto qua". Per l'esponente di Forza Italia, la responsabilità della "fuga" "è della politica, dell'attuale governo regionale. Non hanno saputo sviluppare i porti per dare posti di lavoro, non hanno saputo utilizzare l'energia perché qui c'è il sole. Quanta energia potremmo vendere se potessimo spingere energia solare o altri tipi di energia grazie al fatto che siamo ricchi di questo bene" ha spiegato Librandi. " Noi di Forza Italia sappiamo cosa dare ai giovani, non sprecheremo i Fondi Europei, cercheremo di dare anche i contributi alle aziende, cercheremo di lavorare con loro per trasformare questa meravigliosa Salerno, questa meravigliosa Campania e i porti in hub internazionali e le nostre industrie in aziende globalizzate che vendono in tutto il mondo".