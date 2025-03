Regionali, Sangiuliano da Salerno lancia Cirielli: "Candidato autorevole" Il viceministro: "Se lo vorrà la coalizione, sono pronto". E su De Luca: "Non si candiderà mai"

“Parlo da cittadino e da giornalista, non da soggetto politico. Cirielli è certamente una candidatura autorevole, importante, di un uomo che si è molto dedicato alla sua regione e al suo territorio, quindi diciamo potrebbe consacrare un cursus honorum. Ma lo dico da cittadino, perché non ho alcun titolo per parlare”. Lo ha detto l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a Salerno per la presentazione del suo libro sulla vittoria elettorale negli Stati Uniti di Donald Trump. Una tappa che è stata anche l'occasione per commentare quanto sta accadendo nel mondo e, in particolare, il rapporto tra Trump e Putin. “Certamente dialogano, e dialogano sulla base di una categoria molto importante, cioè il realismo della politica. Io ho sempre detto che Putin ha compiuto un’aggressione invadendo l’Ucraina, una violazione del diritto internazionale. Però alla luce del realismo, pensare di riconquistare tutti i territori, addirittura la Crimea, è un’utopia irrealizzabile, significherebbe centinaia di migliaia di morti, e non esistono nemmeno così tanti giovani da mandare al massacro, e risorse economiche illimitate. Quindi chi parla della cosiddetta pace giusta parla di una cosa che poi operativamente è irrealizzabile”.

Dal canto suo, il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli ha dato massima disponibilità per un'eventuale discesa in campo: “Ho già dato la mia disponibilità, ovviamente se serve alla coalizione sono pronto, mi farebbe piacere servire la mia terra anche se sto facendo un lavoro che mi dà grande soddisfazione in un momento anche molto delicato per il mondo e quindi per l’Italia - ha detto Cirielli -. Sono un uomo del territorio, se il mio nome può servire alla coalizione e magari consente di vincere, certamente non mi tirerò indietro. Ma come ho detto non è che sgomito per prendermi un posto, è solo uno spirito di servizio per la mia terra innanzitutto e ovviamente per la mia coalizione che credo che possa essere più utile alla Campania dell’altra coalizione”:

Quanto, poi, a De Luca, Cirielli ha chiosato: “Sono il più grande esperto della psicologia politica di De Luca, non si candiderà mai".