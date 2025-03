Ex cementificio, esposto in procura: il caso diventa anche politico "Salerno invisibile" chiede di fare chiarezza sulla vicenda

"Gli ultimi sviluppi sulla vendita dell'area ex Cementificio confermano le nostre più grandi preoccupazioni: l'operazione, già criticata per la sua evidente spinta privatistica, emerge ora come una scelta amministrativa contraria all'interesse pubblico". Così, in una nota, Oliviero Olivieri per conto di "Salerno invisibile".

"L'esposto presentato in Procura mette nero su bianco quello che già temevamo: la vendita di un'area destinata alla pubblica utilità e individuata come zona di raccolta in caso di eventi catastrofici non poteva essere effettuata senza violare il vincolo imposto all'atto della compravendita. Si tratta di un fatto di estrema gravità, che dimostra ancora una volta come l'amministrazione comunale continui a favorire interessi privati a scapito del bene comune - è l'accusa -. Le 180 firme raccolte dai cittadini sono la dimostrazione tangibile di un'opposizione che fa fatica ad emergere ma c'è. Non siamo di fronte a una semplice contestazione, ma a una legittima rivendicazione di diritti calpestati da decisioni prese senza alcun confronto democratico con la comunità. Il modello di sviluppo che ci viene imposto è quello di una città sempre più privatizzata, cementificata, dove gli interessi di pochi prevalgono sulle esigenze collettive. Già lo scorso anno avevamo denunciato l'insostenibilità della costruzione di una nuova struttura alberghiera accanto al Grand Hotel, in un contesto di consumo di suolo crescente e senza alcuna visione di riqualificazione urbana orientata al benessere dei cittadini. Oggi, alla luce di questi nuovi elementi, emerge ancora più chiaramente la necessità di fare luce su questa vicenda e riportare al centro il diritto della cittadinanza a una gestione trasparente e partecipata del territorio. Chiediamo con fermezza che l'amministrazione fornisca risposte chiare e assuma le proprie responsabilità. Salerno non può più permettersi di essere ostaggio di decisioni prese nell'ombra, che svendono il patrimonio collettivo e ignorano le reali necessità della città. Continueremo a monitorare la situazione e a supportare tutte le iniziative volte a ristabilire la legalità e la giustizia in questa vicenda", conclude la nota.