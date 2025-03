Forza Italia giovani Salerno: avviato un percorso di rinnovamento concreto Ieri mattina l'assemblea provinciale dei coordinatori

"Ieri mattina, alle ore 10:00, si è svolta l’Assemblea Provinciale dei Coordinatori di Forza Italia Giovani Salerno. Un incontro che ha dimostrato maturità, passione politica e la volontà di mettersi in gioco per costruire una presenza forte e incisiva sul territorio.

Abbiamo avviato un percorso di rinnovamento concreto, fondato su regole chiare e responsabilità definite, dove il merito sarà il criterio centrale per misurare l’impegno politico. Nessuno spazio per l’improvvisazione: l’azione sarà misurata dai risultati e dalla capacità di incidere nelle realtà locali.

La nostra visione è chiara: vogliamo essere presenti ovunque, dalle scuole alle università, dalle associazioni ai quartieri. La politica si costruisce vivendo il territorio, candidandosi e vincendo elezioni in ogni contesto per consolidare il nostro peso politico. Ogni progetto sarà orientato a un obiettivo preciso e concreto, senza dispersioni o frammentazioni.

Il nostro movimento crescerà, coinvolgendo nuovi giovani e valorizzando il talento e l’impegno di chi lavora quotidianamente per il futuro della nostra comunità. Nessuno resterà indietro e ogni contributo sarà valorizzato. Allargheremo i coordinamenti, puntando su un modello organizzativo che promuova la partecipazione e garantisca un’identità forte e riconoscibile.

La coesione sarà il nostro punto di forza. Nessuno spazio per personalismi o incarichi sovrapposti: vogliamo dare spazio a tutti, senza doppie o triple nomine, ma con ruoli chiari e definiti. E al centro di tutto ci saranno le persone, i rapporti umani e il senso di appartenenza che ci unisce. Siamo determinati a costruire un gruppo compatto, capace di guardare al futuro con ambizione econsapevolezza. Ora testa bassa e al lavoro: il cambiamento non si racconta, si realizza", Il Segretario Provinciale Francesco Della Rocca.