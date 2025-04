Elezioni provinciali Salerno, Conte: "Sosteniamo Vincenzo Napoli" Appello del sindaco di Eboli: "Il centrosinistra salernitano non sprechi questa occasione"

«L’occasione di eleggere un nuovo presidente della Provincia, nella persona di Vincenzo Napoli, non deve essere sprecata dal centrosinistra salernitano, essendo necessario porre alla sua attenzione il programma amministrativo che in questi anni passati ci si è impegnati a realizzare pur nei limiti di governo di cui soffre oggi l’Ente Provincia». Lo afferma in una nota il sindaco di Eboli, Mario Conte in vista dell'elezione del presidente della Provincia di Salerno, in programma domenica 5 aprile. Sarà sfida tra il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e quello di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi.

Per Conte «è opportuno dare impulso e concretezza ai progetti di riqualificazione degli istituti scolastici superiori; rafforzare ed implementare il trasporto urbano; attuare un piano complessivo di manutenzione delle strade provinciali, nessuna esclusa; ottenere con sollecitudine quanto previsto dal Masterplan, almeno nella parte già finanziata dalla Regione con circa 28 milioni di euro».

«La Provincia non può non avere un ruolo da protagonista sui temi più importanti per la nostra economia locale quali l’agricoltura, le aziende zootecniche e lattiero-casearie, il turismo, la tutela dell’ambiente e del suolo agricolo, i contratti di fiume e le infrastrutture che sono in via di realizzazione come alta velocità e capacità, la programmata metropolitana leggera e le vie del mare - aggiunge il sindaco di Eboli -. Ritengo che su questi temi anche gli stessi consiglieri provinciali e comunali del centrosinistra in carica, che sono stati eletti per rappresentare le istanze del territorio, possano condividere e quindi sostenere una tale piattaforma programmatica. Affiancheremo il nuovo presidente nel percorso per raggiungere obiettivi strategici ed urgenti, auspicando che siano colti tutti i risultati per l’intera provincia e anche per la nostra città».