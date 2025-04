Decreto Bollette, Vietri: "Da Governo sostegno concreto per famiglie e imprese" "Una serie di misure per complessivi 3 miliardi di euro"

“La Camera dei deputati ha dato il via libera al Decreto Bollette che contiene una serie di misure per complessivi 3 miliardi di euro per sostenere le famiglie (1,6 miliardi) e le imprese (1,4 miliardi) in un momento di forte pressione sui costi energetici”. Lo dichiara, in una nota, la deputata salernitana di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Tra i molteplici provvedimenti, il contributo da 200 euro per il 2025 sulla bolletta dell'energia elettrica per le famiglie con Isee fino a 25.000 euro, misura che secondo le stime coinvolge 8 milioni di famiglie.

I dettagli

Questo contributo si aggiunge al bonus precedente di cui già godevano le famiglie con Isee fino a 9.530 euro oppure sopra i 20.000 euro. Confermate anche le misure a favore delle grandi imprese cosiddette ‘energivore’ con un contributo per complessivi 600 milioni di euro attraverso il fondo per la transizione energetica, mentre per le piccole e medie imprese è previsto l'azzeramento per sei mesi in bolletta degli oneri di sistema.

Ci sono, poi, una serie di interventi strutturali che non sono certo risolutivi, per la mancanza di politiche strategiche energetiche durante i governi di centrosinistra che ci hanno preceduto, ma che danno un contributo affinché il percorso difficile di efficientamento e modernizzazione del nostro sistema energetico, possa andare avanti. Ancora una volta, alle critiche strumentali delle opposizioni, il Governo Meloni risponde con i fatti” conclude Vietri.