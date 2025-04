Mercato San Severino, cede muro esterno del cimitero e danneggia un'auto Tommasetti: "Tragedia sfiorata, sindaco e assessore si assumano le responsabilità"

“Non è accettabile trovarsi in situazioni di pericolo persino quando si va al cimitero a trovare i propri cari defunti”. Lo afferma Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, riferendosi all’episodio accaduto al cimitero comunale di Mercato San Severino, nel periodo delle festività pasquali quando si registrano le maggiori presenze, dove una parte del muro esterno ha ceduto. Sono crollate delle pietre danneggiando un’autovettura.

“Sarebbe il caso di parlare di tragedia sfiorata - commenta Tommasetti -. Comprendo benissimo la paura e il disappunto dei proprietari dell’auto. Ma soprattutto non oso immaginare cosa sarebbe successo se qualcuno si fosse trovato in quel punto al momento del crollo, senza un riparo. Come fin troppo spesso accade sento parlare di fatalità, di eventi imprevedibili. Ma è una giustificazione troppo comoda per chi dovrebbe garantire la manutenzione delle strutture e quindi la sicurezza e l’incolumità dei visitatori di una struttura pubblica”.

Il consigliere regionale non risparmia stoccate all’amministrazione comunale di Mercato San Severino: “L’episodio è molto grave, chi se ne assumerà la responsabilità? Mi sembra evidente che le cause possano essere riconducibili a problemi strutturali o a mancati interventi di manutenzione. Ma in ogni caso il sindaco e l’assessore al ramo non possono fare spallucce nel momento in cui il muro esterno del cimitero cade a pezzi. Mi auguro che innanzitutto si faccia chiarezza con la cittadinanza sulle ragioni del crollo e poi si intervenga in tempi rapidi per ripristinare decoro e sicurezza per gli utenti, ma spero anche in una gestione meno distratta e superficiale in futuro”.