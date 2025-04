Regionali, Aliberti scuote il centrodestra: "Stiamo perdendo troppo tempo" "Serve un candidato che abbia la passione e la voglia di metterci la faccia"

“E’ una coalizione, quella di centrodestra, che dopo dieci anni di sciatteria di governo ha il dovere di mettere in campo da subito una proposta e un candidato alla presidenza. Stiamo, invece, perdendo tempo". Lo afferma il presidente provinciale di FI, consigliere provinciale FI e sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti in merito alla scelta del candidato presidente del centrodestra alle prossime Regionali in Campania.

"Troppo spesso, la tattica politica usata è quella di studiare le mosse dell’avversario, di quell'avversario che ha distrutto la Campania. Non possiamo aspettare il “campo largo”, il “campo corto”, non possiamo essere legati al nome che dovrà uscire nella trattativa di una mera spartizione del potere tra i partiti che hanno governato questa regione negli ultimi dieci anni; non possiamo essere ostaggi delle decisioni del Presidente in carica o addirittura dipendere dai sondaggi che ho la sensazione spaventino anche nostri candidati di valore. Adesso abbiamo bisogno di programmi, di idee concrete sui temi importanti che conosciamo e di un candidato alla presidenza che abbia la passione e la voglia di metterci la faccia e che non abbia paura di confrontarsi con chiunque sarà il candidato della coalizione di sinistra. C'è una regione, un popolo moderato e tanti campani che aspettano quel cambiamento che oramai è diventato una necessità in ognuno di noi”.