Franco Mari: "Fermare l’antenna a Palinuro, tuteliamo il paesaggio del Cilento" "Interrogazione parlamentare al Ministro della Cultura"

“È inaccettabile che un’opera fortemente impattante come un’antenna telefonica alta quasi 20 metri venga installata in uno dei tratti più belli e fragili della costa cilentana, all’interno di un’area protetta e vincolata dal punto di vista paesaggistico”. Lo dichiara il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Franco Mari, annunciando la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministro della Cultura per chiedere chiarezza sull’iter autorizzativo dell’impianto previsto in località Saline di Palinuro, nel comune di Centola.

Le dichiarazioni



“I cittadini e gli operatori turistici – prosegue Mari – stanno giustamente protestando contro un intervento che rischia di compromettere un patrimonio paesaggistico unico e un’economia locale fondata sul turismo sostenibile. È gravissimo che tutto sia partito attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, senza un’adeguata valutazione paesaggistica da parte delle autorità competenti”.

Nell’interrogazione, Mari chiede al Ministero della Cultura di verificare se la Soprintendenza abbia espresso un parere sull’impatto dell’antenna e sollecita l’adozione di iniziative urgenti per impedire la realizzazione dell’opera. “Il TAR di Salerno ha già sospeso i lavori in attesa dell’udienza del 7 maggio – conclude il deputato di AVS –. È ora che anche il Governo faccia la sua parte per tutelare il paesaggio, bene comune e valore costituzionale, come sancito dall’articolo 9 della nostra Carta”.