Sì alla bonifica della Piazza di Fuorni voluta da Dante Santoro "Ora Giostrine per diversamente abili e panchine nuove a Parco Mercatello"

Continua la missione di "Rinascita" di parchi e piazze cittadine lanciata dal Consigliere Comunale Dante Santoro con la bonifica della piazza di Fuorni commentata con soddisfazione da Santoro.

I dettagli



"Dopo Villa Carrara, Villa Comunale e Piazza di Fuorni ora l'obiettivo è migliorare arredi urbani e installare giostrine per diversamente abili al Parco Mercatello. Nel nostro programma di Priorità per Salerno c'è anche l'emergenza sicurezza con un presidio fisso in Piazza Caduti di Brescia a Pastena con monitoraggi in tutta la Zona Orientale. Il tour delle bonifiche invece si sposta nel quartiere Scavata Case Rosse in cui c'è una grave carenza di interventi ormai cronica.

Il nostro Fiato sul Collo continua, nessuno deve rimanere indietro", conclude Santoro.