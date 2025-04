Candidata di destra alle elezioni universitarie a testa in giù, è polemica Iannone (FdI): garzoncelli di sinistra che dovrebbero prendere lezioni di democrazia

"Esprimo solidarietà e vicinanza a Carlotta Iandoli, candidata al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari per la lista di Azione Universitaria nel collegio Sud, per il vile gesto del suo manifesto in cui viene posta a testa in giù. Evidentemente questi garzoncelli di sinistra, che inneggiano alla violenza evocando un passato che non conoscono neanche, pensano di minacciare ma non sanno che i nostri giovani fanno politica intendendola come spirito di servizio e passione civile".

Lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

"Ci vuole ben altro per spaventare Carlotta e tutti i ragazzi di Azione Universitaria Salerno che possono contare sul sostegno di tutto il Partito campano. La sinistra che vorrebbe dare lezione di libertà in realtà dovrebbe prendere lezioni di democrazia. Chi pensa di essere professore in realtà è alunno asino. Forza Carlotta", il messaggio di Iannone.