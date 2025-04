Foto choc all'Unisa, Cirielli: "Sia garantita la libertà di espressione" "Informerò il Ministro dell’interno per difendere la democrazia e la sicurezza"

"Quando nelle Università, centri per eccellenza della cultura, si usa anche la satira per denigrare e intidimire le donne che rivendicano ogni giorno la libera espressione del proprio pensiero, è necessario intervenire perché tali episodi possono diventare il prologo di azioni di violenza dei contenuti che non fanno bene alla democrazia. La vicenda dell'Università di Salerno, che ha visto vittima la studentessa Carlotta Iandoli, la cui immagine è stata rappresentata sul web a testa in giù, è un campanello d'allarme che non va sottovalutato". Lo ha dichiarato l'on. Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

"Informerò il Ministro dell’interno per difendere la democrazia e la sicurezza all’Università di Salerno dove da tempo un gruppo di teppisti intimidiscono e minacciano studenti provando a impedire manifestazioni di pensiero ed eventi culturali. Mi auguro anche che le autorità universitarie facciano la loro parte", ha concluso Cirielli.