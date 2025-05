Ferrante, Restituire Regione ad energie sane, Salerno in cima all’agenda “Abbiamo il compito di chiudere la lunga stagione del potere clientelare che la Campania ha vissuto"

“Abbiamo il compito di chiudere la lunga stagione del potere clientelare che la Campania ha vissuto e aprire una nuova fase, che rimetta al centro l’interesse pubblico. I congressi cittadini di Forza Italia in Campania saranno la base per la piattaforma programmatica del centrodestra. Il nostro movimento, che grazie alla campagna adesioni dello scorso anno conta 12mila iscritti in tutta la regione, continuerà a mobilitarsi per consolidare il suo ruolo di perno della coalizione, essenziale per la vittoria. Dobbiamo restituire la Regione ai cittadini e, per farlo, occorre puntare su proposte in grado di raccogliere le istanze sociali e su un candidato Presidente di alto profilo”. Lo ha detto, intervenendo al congresso cittadino di Nocera Inferiore, il deputato campano e Responsabile nazionale Adesioni di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit.

L'attacco

“Un territorio come la provincia di Salerno, feudo del sistema deluchiano, dopo un decennio di cattiva amministrazione si ritrova a scontare pesanti gap infrastrutturali. In particolare, come Mit - ha aggiunto - stiamo assicurando interventi importanti per migliorare la rete dei trasporti nell’Agro Nocerino Sarnese, una zona che ha grandi potenzialità di crescita. La realizzazione di nuovi svincoli autostradali e il rafforzamento dei servizi ferroviari per il collegamento all’interno dei Comuni dell’area e verso le città di Napoli e Salerno, anche nell’ottica della valorizzazione delle stazioni esistenti, sono cruciali per una mobilità efficiente al servizio del territorio. Come lo sono gli investimenti in quota Mit per la metropolitana di Salerno, pari a 315 milioni di euro, e per il potenziamento dell’aeroporto, rispetto al quale ho voluto anche promuovere la richiesta di inserimento del Cilento nella denominazione. L’alta velocità Salerno - Reggio Calabria, che seguo in prima persona, è l’opera simbolo della ripartenza del nostro territorio che stiamo favorendo. Con il centrodestra al Governo il salernitano torna in cima all’agenda, e lo dimostrano anche gli oltre 2 miliardi di investimenti Pnrr previsti per questa provincia. Porteremo la nostra visione politica alla guida della Regione, affinché non vi siano più feudi familistici e - ha concluso Ferrante - le energie sane della Campania possano finalmente sprigionarsi”.