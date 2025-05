Pnrr, Piero De Luca: "Governo barzeletta, si contraddice ogni giorno" "Ministro dell’Economia dice l’opposto del Ministro per gli Affari europei"

"Poche ore fa il Ministro Foti ha ribadito che bisogna togliersi dalla testa l’idea della proroga del PNRR, la cui attuazione è attualmente fallimentare a causa del governo. A questo punto credo sia necessario che facciano chiarezza al loro interno, perché il Ministro Giorgetti ha affermato più volte di voler prorogare la scadenza e in un’occasione addirittura che la richiesta italiana di proroga del PNRR era già presente in Europa e sperava venisse soddisfatta. Mentre il Ministro Foti ha ribadito che non è intenzione dell’Italia chiedere alcuna proroga".

L'attacco

Ci chiediamo se i due Ministri parlino tra di loro perché sembrerebbe di no. Non è serio e credibile un governo che si contraddice ogni giorno. Abbiamo un ministro dell’Economia che dice l’opposto del Ministro per gli Affari europei sull’attuazione del Pnrr. La gestione del PNRR da parte del governo Meloni sta diventando una barzelletta. Lo dichiara in una nota il parlamentare salernitano del PD Piero De Luca.