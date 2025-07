De Luca torna all'attacco: "Andiamo avanti, da Roma non diano fastidio" Presentati i lavori all'ospedale Umberto I. E sul tema della sicurezza: "Chiedete a Piantedosi"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca questa mattina ha fatto tappa all'ospedale Umberto I per fare il punto sui lavori di adeguamento sismico e strutturale che stanno interessando il nnosocomio dell'agro Nocerino Sarnese.

“Questo è un investimento importante che facciamo a Nocera Inferiore. Complessivamente sono 50 milioni di euro - ha detto De Luca -. Si realizza una palazzina intera, un corpo di fabbrica che si aggiunge alla struttura esistente, si fa un lavoro di consolidamento statico, si fa un rinnovamento di interi reparti: urologia, ginecologia cardiologia. Abbiamo già portato qui il robot Da Vinci. Ma questo intervento poi è collegato ad altri due interventi straordinari, cioè gli ospedali riuniti dell'Agro. A Pagani è nato ormai un polo oncologico che ha assunto un valore nazionale, lì arrivano anche da fuori regione. A Scafati stiamo completando un altro intervento di messa in sicurezza statica e credo che realizzeremo lì una casa di comunità e poi un reparto specializzato per ortopedia. Un investimento davvero importante per l'Agro che rimane comunque la zona strategica della provincia di Salerno”, le parole di De Luca che ha poi rivolto una stoccata ai partiti nazionali.

“Questo lavoro deve continuare, sperando che non ci diano eccessivo fastidio quelli che stanno a Roma a grattarsi la pancia e pensano solo a dare fastidio a quelli che lavorano. Noi faremo di tutto perché ci siano le condizioni per proseguire il lavoro avviato in questi anni. Uno dei programmi più impegnativi che abbiamo in Campania è quello che riguarda la sanità. Stiamo realizzando 10 ospedali completamente nuovi, a cominciare dal Ruggi a Salerno e dal Santobono a Napoli, all’ospedale di Castellammare. È un programma gigantesco, cioè stiamo facendo più ospedali nuovi in Campania che in tutta Italia”.

Stoccate anche al Governo sul fronte della sicurezza: “Dovreste mandare qualche telegramma al ministro dell'Interno, Piantedosi. Mi dicono che per quanto riguarda la polizia stradale ormai siamo ridotti all'osso. Non c’è neanche il personale minimo per intervenire nelle emergenze”, ha sottolineato De Luca. “Il problema è serio e riguarda ovviamente il governo nazionale, non noi. E dovrebbero cominciare a fare i conti con la realtà, anziché pensare a decreti e a contro-decreti che sembrano più interventi propagandistici che interventi mirati a risolvere i problemi concreti”.