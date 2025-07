Dante Santoro: «Emergenza Blatte e topi in città, tavolo urgente al Comune» "Segnalazioni da più parti del territorio per le condizioni di scarsa igiene e presenza di insetti"

Un tavolo istituzionale per affrontare seriamente e concretamente l’emergenza blatte e ratti sul territorio. Questa la richiesta del consigliere comunale (Lega) di Salerno, Dante Santoro che rivolge al sindaco Enzo Napoli. «Giungono segnalazioni da più parti del territorio per le condizioni di scarsa igiene e la presenza di insetti, blatte e topi. Una situazione che mette a rischio la salute pubblica e che necessita di una azione immediata e concreta.

L'appello

Non possiamo attendere - prosegue Santoro - che il problema si risolva da solo o che arrivi l’inverno. Si doveva già programmare ma come sempre, non si è fatto ed ora dobbiamo affrontare l’emergenza. Il Comune si attivi, convochi un tavolo istituzionale con gli enti preposti e con l’Asl. Si faccia una mappa delle zone più a rischio ed esposte. Si faccia uno sforzo per mantenere una città più pulita e profumata. Ci sia maggiore attenzione sui parchi pubblici e sugli arenili pubblici. Non si lasci il tutto alla più completa autogestione. L’amministrazione non si distragga ed esca dall’illusione che qui va tutto bene. Si confronti con i cittadini che vivono tante difficoltà e disagi», conclude Santoro.