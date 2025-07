Addizionale Irpef, Bicchielli: "A Salerno Amministrazione fallimentare" “Cosa hanno fatto di male i cittadini di Salerno per ‘meritare’ l’ennesima stangata?

“Cosa hanno fatto di male i cittadini di Salerno per ‘meritare’ l’ennesima stangata? Purtroppo è una notizia che non sorprende, considerati gli errori, politici e amministrativi, di chi governa il capoluogo. Oggi, più che mai, occorre un’ampia riflessione sulle scelte adottate dalla giunta comunale”.

Le dichiarazioni



Lo dichiara Pino Bicchielli, vicecapogruppo alla Camera di Noi Moderati, commentando lo studio del Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil.



“Il report parla chiaro: insieme a Roma, Salerno è la città più onerosa con 1.468 euro e questo dato non può essere trascurato. Anzi. Un danno per i cittadini di Salerno, per le tante famiglie che oggi si ritrovano a fare sacrifici nel tentativo di far quadrare i conti ma che si ritrovano penalizzati da scelte scellerate di un’amministrazione che non ha mai realmente guardato agli interessi della sua comunità - aggiunge Bicchielli - Fino ad ora, ci hanno presentato il libro delle favole, tra grandi opere, progettualità importanti.

Si parla di una città turistica che sconta l’assenza di servizi essenziali. Ecco, a ciò si aggiunge il peso della fiscalità, eccessivamente alto. Occorre un cambio di passo e ci auguriamo che quest’amministrazione possa presto diventare un lontano ricordo così da restituire Salerno ai salernitani e ripartire concretamente”.