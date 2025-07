Regionali, De Luca: abbiate fede e rivolgetevi a Padre Pio, fatemi lavorare Risponde così il governatore sulle prossime elezioni in Campania

"Per quanto riguarda la Campania, abbiate fede e rivolgetevi a Padre Pio e fatemi lavorare". Risponde cosi' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca alle domande sulle prossime elezioni, a margine della presentazione dell'evento "Salerno Sounds". Non si sbilancia dunque il governatore che tiene il riserbo sul possibile candidato del centro sinistra.

La Ferrari a Salerno

Il presidente De Luca ha parlato anche della possibilità di presentare la prossima Ferrari nel capoluogo.

"Qualche giorno fa abbiamo presentato ad Amalfi la nuova vettura della Ferrari, che si chiama Ferrari 'Amalfi'. E' una vettura splendida, bellissima, meravigliosa. E' la prima volta che presentiamo una Ferrari al Sud e in Campania. Mi ero permesso di dire a Elkann se la prossima macchina" che proporranno "sarebbe stato possibile presentarla in piazza della Liberta' a Salerno.

L'ho proposto ad Elkann. Ma, ovviamente, dobbiamo aspettare un po' di tempo. Hanno appena presentato la Ferrari nuova. Pero', provate a immaginare - aggiunge - una Ferrari collocata al centro di piazza della Libertà, dove c'e' la palma disegnata a terra, l'immagine dall'alto con un drone della piazza, del mare, del lungomare. Sono cose belle, poi, almeno per quello che mi riguarda, me le sono sognate la notte per vent'anni, quindi si stanno realizzando. Ed e' una bella e grande soddisfazione", conclude De Luca.