Dl Infrastrutture, Iannone: 15 milioni di opere per la provincia di Salerno "Ora la Regione faccia la sua parte”

“E’ stato approvato in commissione alla Camera dei Deputati un emendamento dell’Onorevole Imma Vietri (il 16.011 riformulato) che stanzia 15 milioni di euro per le opere compensative in favore dei comuni interessati dai lavori per l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria nel tratto tra Battipaglia e Romagnano.

L'iniziativa

L’iniziativa è stata sostenuta dal Mit recependo le giuste istanze dei territori. Andrà stipulato un protocollo d’intesa tra Mit, RFI, Regione Campania e Comuni interessati dagli interventi. L’auspicio è che ora la Regione Campania stanzi subito altrettante risorse, perché il Governo Meloni ha dimostrato concretamente di fare la sua parte.

De Luca aveva detto pubblicamente che se il Governo Nazionale avesse stanziato le risorse non sarebbe mancato anche l’impegno della Regione. La nostra risposta c’è stata. Ora i territori attendono quella di De Luca.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.