Tommasetti: "Chiarezza sulle troppe criticità della piattaforma SILF" Interrogazione al presidente De Luca e l'assessore Filippelli

Criticità sulla piattaforma SILF, Aurelio Tommasetti chiede chiarimenti. Il consigliere regionale della Campania della Lega “interroga” nuovamente il presidente De Luca e l’assessore Filippelli sulle problematiche del mondo della formazione, concentrandosi in questo caso sui disagi legati ai continui malfunzionamenti del Sistema Informativo Lavoro e Formazione.

I chiarimenti

“Importante ricordare gli investimenti milionari per realizzarlo – sottolinea Tommasetti – Cito gli 8,6 milioni per l’intervento SILF Campania, i 9,5 milioni per il progetto SILF Evolution, i 7,9 milioni per il progetto SILF 4.0 e gli 1,3 milioni per ampliamenti funzionali alla gestione del Reddito di cittadinanza. L’obiettivo era creare un ecosistema digitale unico e interoperabile per il mercato del lavoro e della formazione, estendendo e efficientando i processi di digitalizzazione dei servizi offerti a cittadini, Centri per l’Impiego, Enti di Formazione e Agenzie per il Lavoro”.

I problemi però non mancano, a cominciare dalle gravi criticità operative: “La pubblicazione del catalogo dei corsi regionali del programma GOL avviene tuttora tramite fogli Excel anziché utilizzare le funzionalità dell’applicativo digitale – spiega Tommasetti – La profilazione dell’utente viene comunicata mediante Microsoft Forms con inserimento manuale dei dati, comportando inefficienze e possibili errori. Le agenzie formative, ricevendo dall’utente o dal Centro per l’Impiego comunicazioni via email prive di qualsiasi sistema di tracciabilità consultabile, sono costrette a riportare manualmente i dati su altre due piattaforme (“Servizi Digitali” e “SILFMonitoraggio”).

Tale situazione determina duplicazioni di lavoro, spreco di risorse umane e mancato utilizzo delle potenzialità degli strumenti tecnologici già acquisiti con fondi pubblici. Anche la funzionalità di “conferma presenza lezioni”, pur collaudata, non viene utilizzata costringendo gli enti formativi a gestire le presenze con modalità tradizionali”.

Il consigliere regionale aggiunge che la piattaforma SilfMonitoraggio “è spesso non funzionante e si rileva la frequente indisponibilità del sistema ChatBot SILFY, finanziato con 56mila euro, che avrebbe potuto rappresentare un utile strumento di supporto per orientare l'utenza nella ricerca dei corsi GOL”.

L’interrogazione di Tommasetti, capo dell’opposizione in Consiglio Regionale, è mirata a conoscere “quali ostacoli tecnici, organizzativi o normativi impediscono l’integrazione completa dei sistemi informativi e l’automazione dei processi di gestione dei dati e quali misure si intendano adottare per garantire l’effettivo utilizzo degli strumenti tecnologici realizzati, eliminando le procedure manuali obsolete”