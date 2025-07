Regionali, da Ciccone a Zuottolo e Celano: ecco i candidati di Forza Italia Martusciello fa tappa in città e annuncia i primi nomi in vista del voto

Roberto Celano, Lello Ciccone e Carmela Zuottolo: sono i primi nomi dei candidati di Forza Italia che correranno nel collegio di Salerno alle prossime elezioni regionali.

Ad annunciarli il coordinatore Fulvio Martusciello nel primo pomeriggio, a margine di un incontro con i vertici del partito, che negli ultimi giorni ha registrato l'adesione di diversi amministratori locali.

Gli azzurri puntano ad essere il primo partito della coalizione di centrodestra, ha ribadito Martusciello. Ma resta da sciogliere il nodo del candidato presidente: "Siamo nella fase finale. La prossima settimana ci sarà il primo incontro vero tra i leader".

Martusciello sfida gli alleati: candidiamo un civico per vincere

"Le Marche - ha detto il coordinatore campano - andranno al voto l'ultima o la penultima settimana di settembre. È inimmaginabile che si faccia un accordo a foglia di carciofo. L'accordo sarà complessivo per tutte le regioni e poiché le Marche vanno al voto a settembre e quindi le liste vanno presentate ad agosto, è chiaro che il quadro completo dei candidati debba essere pronto per fine luglio".

Martusciello ha sfidato gli alleati della coalizione: "Noi abbiamo messo sul tavolo una serie di proposte che vengono dalla società civile, proposte che non appartengono a Forza Italia ma che mettiamo a disposizione della coalizione. In queste ore queste proposte si stanno arricchendo di ulteriori professionalità. C'è poi la proposta del partito che viene da Fratelli d'Italia e un'altra che viene dalla Lega. Se vogliamo vincere, i partiti devono essere generosi e comprendere che bisogna voltar pagina in questa Regione e per voltare pagina bisogna vincere e per vincere bisogna avere la capacità di allargare la coalizione".

Braccio di ferro sulla data del voto: "Ora basta, un percorso è finito"

Non è mancata poi una critica a De Luca sulla data del voto: "Il tema vero è pretendere parole chiare sulla data delle elezioni. De Luca dovrebbe capire che questa data non appartiene a lui ma appartiene ai campani che devono sapere quando si vota e quando possono cambiare il governo di questa regione. Bisognerebbe avere la capacità e la serenità di comprendere che un percorso è finito. De Luca è arrivato al limite mortis del suo mandato. È tempo che si prepari la successione", l'affondo di Martusciello.

Librandi: "Disastrosi questi dieci anni a guida De Luca"

"Siamo a Salerno perché Salerno e la Campania in generale ha bisogno di cambiare passo perché i risultati li vediamo. Non c'è lavoro, non c'è la sanità, nel senso che c'è l'aspettativa di vita più bassa delle altre regioni: nonostante tutto, quest'uomo è rimasto al potere dieci anni. Ha avuto tutto il tempo e tutti i soldi che ha ricevuto dal PNRR, non cambia nulla. Quindi i cittadini non meritano questo trattamento e noi di Forza Italia chiamiamo Salerno e la Campania. Vogliamo metterci a disposizione per cambiare tutte queste cose. Dobbiamo cambiare tante cose. Ci aspettiamo un aiuto dai cittadini che capiscano che non si può rivotare una parte politica che ha portato risultati davvero disastrosi". Lo ha detto Gianfranco Librandi, vice coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, presente all'incontro a Salerno.