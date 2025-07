Ferrante: "Fi modello di buon governo, Cilento simbolo rinascita" Il sottosegretario: "Queste elezioni saranno decisive per il futuro della nostra regione"

“Da Agropoli, dal cuore del Cilento che troppo a lungo è stato la culla della malapolitica deluchiana, prosegue la corsa di Forza Italia verso la sfida delle prossime elezioni regionali. Il Cilento, dove il nostro movimento è sempre più radicato, può e deve diventare il simbolo della ripartenza della Campania. Noi rappresentiamo un modello di buon governo che punta sullo sviluppo infrastrutturale dei territori, investe sulla crescita economica e sociale e amministra le istituzioni con equilibrio, concretezza e buon senso. Sono questi i principi che ci porteranno alla guida della Regione, inaugurando una stagione di rinascita per la Campania”.

Lo ha detto, intervenendo al congresso cittadino di Forza Italia ad Agropoli, il deputato azzurro e Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante. “Come Forza Italia stiamo lavorando al Governo, e in particolare al Mit, per far ripartire la Campania e il Cilento - aggiunge - con opere strategiche come l’alta velocità Salerno - Reggio Calabria, che rivoluzionerà i collegamenti, anche nella prospettiva del collegamento con la metropolitana di Salerno e con l’aeroporto. Il cambio di denominazione dello scalo, che si chiamerà ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’ e che ho voluto promuovere per dare pari dignità alle due principali fonti di attrattivita’ turistica della provincia salernitana, è un risultato che ho portato a casa e che farà da volano alla crescita della provincia salernitana e di tutta la Campania. Penso, ancora, agli interventi programmati di Anas per la viabilità, che ammontano a 850 milioni di euro, e agli investimenti del Pnrr, pari a 222 milioni di euro. Il Cilento sta vivendo una fase di rilancio infrastrutturale che dimostra come la Campania possa diventare sempre più il traino del Mezzogiorno: queste elezioni saranno decisive per il futuro della nostra regione e Forza Italia - ha concluso Ferrante - sarà ancora una volta protagonista”.