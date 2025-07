Dante Santoro: "Rimuovere le strisce della vergogna a Salerno, violano norme" "Nel centro città si paga ovunque e si paga anche caro"

«Le strisce blu sulla lungoirno vanno rimosse subito. Sono vergognose e non rispettano neppure le norme». Così Dante Santoro, consigliere comunale (Lega) di Salerno che ha portato la vicenda in aula consiliare annunciando battaglia e una petizione. «Sono lieto che questa mia battaglia stia creando interesse e dibattito dopo la mia denuncia lanciata qualche giorno fa. La mia volontà è quella di combattere ingiustizie e disagi per i cittadini. Ed ora dobbiamo raggiungere questo obiettivo.

L'attacco

Oggi, nel centro di Salerno, si paga ovunque e si paga anche caro, più di Montecarlo. Con le nuove strisce blu, un lavoratore rischia di dover spendere lo stipendio mensile solo per parcheggiare. È un salasso di massa, un vero e proprio accanimento economico contro cittadini e pendolari», prosegue Santoro. Ma non solo. «Quelle strisce violano le norme e chiediamo che ci sia una verifica immediata rispetto a quanto prevede il codice della strada. Noi non ci fermeremo e seguiremo passo passo questa vicenda vergognosa».