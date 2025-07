Bilotti (M5S): il Governo riconosca lo Stato di Palestina, è il momento di agire "Continuare a dire che “non è il momento” è una scelta miope e sbagliata"

«Di fronte a una crisi umanitaria così grave, non c’è spazio per ambiguità o rinvii. La risoluzione che ho presentato e che è stata approvata in sede Osce riconosce il diritto del popolo palestinese a uno Stato sovrano e rilancia il principio dei due popoli, due Stati. Un passo concreto, che avrebbe dovuto stimolare il Governo italiano a compiere una scelta di giustizia e responsabilità. Invece, si resta immobili».

A dirlo è la senatrice salernitana del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, componente della delegazione parlamentare italiana all'Assemblea dell’Osce. «In un tempo in cui la comunità internazionale chiede con forza una soluzione diplomatica, continuare a dire che “non è il momento” è una scelta miope e sbagliata», incalza la parlamentare che, rivolgendosi al Governo italiano, chiede: «Quando sarà il momento di riconoscere lo Stato di Palestina?». «È proprio questo – sostiene Bilotti – il momento per agire con coraggio e coerenza».

«Concordo con il nostro presidente Giuseppe Conte che, quando nei giorni scorsi si è detto “orgoglioso” dell’approvazione della risoluzione da me presentata, ha ribadito la necessità che “in tutte le sedi a tutti i livelli continuiamo a impegnarci perché tutti la smettano di girarsi dall'altra parte rispetto ai sacrosanti diritti e al rispetto del popolo palestinese”», conclude Bilotti.