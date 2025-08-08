Salerno, Santoro: "Necessario restyling della stazione ferroviaria"

Rendere la stazione ferroviaria più accogliente, accessibile, più gradevole. Dante Santoro, consigliere comunale della Lega di Salerno, annuncia la sua nuova priorità. «La stazione di Salerno è meta giornaliera di tantissimi viaggiatori ma anche, in questo particolare periodo dell’anno, di tanti turisti. Qui si ferma l’alta velocità, qui si smistano i viaggiatori verso la costiera amalfitana e cilentana. Insomma è il biglietto da visita per il turismo della nostra città e della nostra provincia.
L'appello
E - prosegue Santoro - ora ha bisogno di una nuova immagine. C’è la necessità, infatti, di un restyling che renda più gradevole e accogliente la struttura. Ed è per questo che azioneremo il nostro fiato sul collo lanciando un appello a chi di dovere affinché si avvii un percorso di manutenzione e di ristrutturazione della stazione ferroviaria di Salerno. Auspichiamo tempi rapidi e interventi veloci. E sono certo che tutto questo avverrà»