Pierro (Lega): presidente Porto Napoli - Salerno non incompatibile "Rubano ha avuto un colpo di sole, anche da FI parere favorevole"

"Sarà stato un brutto colpo di sole se il collega Rubano mette in dubbio il profilo indicato a presidente del porto di Napoli e Salerno. Non fosse perché proprio i colleghi di Forza Italia hanno espresso parere favorevole alla nomina di Cuccaro in Commissione Trasporti alla Camera". Lo dichiara il deputato campano della Lega Attilio Pierro.

L'affondo

"Sappiamo bene - aggiunge in una nota - quanto sia importante affidare la guida di un ente di rilievo per la nostra regione ad una figura di grande competenza ed è questo il caso. Se poi il collega Rubano smentisce i suoi colleghi o è uscito dalla maggioranza o semplicemente non conosce l'argomento".