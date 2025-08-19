Sicurezza, Cirielli: "Taser indispensabile, no a stumentalizzazioni" L'esponente salernitano di Fdi: "Gli agenti e i cittadini vanno sempre protetti"

"Il taser, alternativa all'uso delle armi da fuoco, come ha ben detto il ministro Piantedosi, è uno strumento indispensabile, usato secondo rigidi protocolli, fornito alle forze dell'ordine per tutelare la sicurezza degli agenti e dei cittadini quando si trovano di fronte a soggetti violenti e pericolosi che minacciano concretamente l'incolumità pubblica. Nei casi specifici di Olbia e Genova sembra proprio che ci fossero le condizioni di pericolo oggettivo".

Lo ha dichiarato il salernitano Edmondo Cirielli, coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d'Italia. "Gli agenti e i cittadini vanno sempre protetti dalle aggressioni violente e, francamente, non comprendo i tentativi maldestri di strumentalizzare due eventi dolorosi, colpevolizzando le forze di polizia, alle quali va la piena gratitudine e il sostegno incondizionato", ha aggiunto Cirielli. "Esprimo profondo dispiacere per il decesso delle due persone, ancorché, sulla base delle evidenze preliminari, non sembrano emergere connessioni causali dirette con l'utilizzo del taser, ma piuttosto una concomitanza temporale con eventi che richiedono, come è giusto, approfondimenti investigativi", conclude Cirielli.