Salerno, Bicchielli-Casciello: con adesione Del Sorbo due bandierine importanti Doppio ingresso, in consiglio provinciale e al Comune di Angri

«Con l’adesione a Noi Moderati di Giuseppe Del Sorbo, nella doppia veste di consigliere provinciale di Salerno e di consigliere comunale ad Angri, mettiamo due bandierine in due importanti assemblee elettive del territorio».



Lo dichiarano Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera e il coordinatore regionale campano, Gigi Casciello.



«L’arrivo di Del Sorbo è la conferma che siamo un partito attrattivo, in costante crescita non solo a livello nazionale ma anche provinciale e regionale. Ho avuto modo di incontrare il consigliere, molto attivo per la sua Angri: un uomo dalle idee chiare, pronto a mettersi in gioco per amore della nostra provincia. A lui rivolgo i miei auguri di buon lavoro, con la consapevolezza che saprà portare avanti le istanze dei cittadini con dedizione, passione e nel solo interesse della nostra comunità», ha aggiunto Bicchielli.



«La politica è percorso e condivisione di una visione e di una prospettiva di governo per i nostri territori. L’adesione a Noi Moderati di Giuseppe Del Sorbo, consigliere provinciale e comunale di Angri, è maturata in questa prospettiva. Sono certo che non solo contribuirà a radicare ulteriormente il partito sul territorio, ma sarà anche fonte di riflessione per altri amministratori locali che si stanno avvicinando a Noi Moderati», ha concluso Casciello.