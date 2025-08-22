Schiuma in mare in via Allende a Salerno: la denuncia L'avvocata Pecoraro: "Non possiamo tollerare che il mare si usi come una discarica"

"Il mare di Salerno è un bene prezioso, la nostra ricchezza più grande, fonte di vita, di bellezza e di economia. Non possiamo tollerare che venga trattato come una discarica liquida o un ricettacolo di incuria. Le immagini di via Allende, con la schiuma e la melma che si riversano in acqua, non sono soltanto un pugno nello stomaco per chi ama questa città, ma un campanello d’allarme che deve far riflettere tutt?.

Il mare non è un ostacolo da “sbancare”, è la nostra identità, la nostra storia, la nostra prospettiva di futuro. Dove si inquina il mare si inquina anche la cittadinanza, la salute, il turismo, il lavoro di chi sul mare fonda la propria economia.

La denuncia

È indispensabile fare chiarezza su quanto accaduto e attivare controlli seri, approfonditi e trasparenti. Servono responsabilità, rispetto e una visione che sappia mettere al centro la salvaguardia dell’ambiente e della comunità. Non possiamo permettere che la fretta o la superficialità trasformino un intervento in un danno irreparabile.

Il mare non è solo acqua: è vita, è speranza, è futuro. Difenderlo significa difendere Salerno e chi la vive.

“Chi non rispetta il mare, non rispetta la propria città.” A dirlo l' Avvocata Claudia Pecoraro Vicepresidente Consiglio comunale di Salerno, Consigliera Comunale Movimento 5 Stelle di Salerno