Invasione strisce blu, petizione di Dante Santoro: "Violano Codice della Strada" "Scrivo al Ministero dei Trasporti”

"Salerno è invasa di strisce blu, parcheggi a pagamento che in alcuni tratti della città riducono la carreggiata o si trovano in prossimità degli incroci". Dante Santoro, consigliere comunale della Lega a Salerno, avvia una nuova battaglia: una petizione per eliminare i parcheggi a pagamento dove non sono consentiti dal codice della strada.

L'iniziativa

«Andrò fino in fondo e scriverò al Ministero dei Trasporti nel mentre ho avviato una petizione. Basta tartassare cittadini e commercianti, ripristiniamo il rispetto delle regole e del buon senso in questa città. Le strisce blu vanno rimosse dove non è consentito, dove si riducono le carreggiate e in prossimità degli incroci. Questa è una battaglia - prosegue Santoro - che porterò avanti e che riguarderà tutta la città di Salerno. Un tema sentito dai cittadini stanchi di pagare, anche tariffe elevate in alcune aree, in una città che non ha quasi più parcheggi gratuiti, come impone la norma».

