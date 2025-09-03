Ferrante(Mit), Potenziamento linea Napoli - Salerno passo importante "Prosegue opera modernizzazione"

“Il complemento dei lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale sulla linea storica Napoli - Salerno consente di ripristinare la circolazione nei tempi previsti a beneficio dei viaggiatori e rappresenta un passo importante per la costruzione di una rete ferroviaria sempre più efficiente e sicura.

I dettagli

Gli interventi, che consentono di migliorare l’accessibilità delle stazioni e la gestione del traffico ferroviario, sono il frutto del lavoro che come Mit stiamo portando avanti per lo sviluppo infrastrutturale del territorio.

Particolarmente significativi i lavori nella stazione di Salerno, anche a beneficio della metropolitana leggera di superficie, gli interventi nelle stazioni di Nocera e Torre del Greco e le attività propedeutiche di attrezzaggio della linea per l’installazione del sistema ERTMS, che garantisce una maggiore puntualità nella gestione del traffico aumentando le prestazioni in termini di regolarità e qualità del servizio. Ringrazio Rfi, con cui sono in costante contatto, per l’impegno nella messa a terra degli investimenti che stiamo promuovendo. Continueremo a lavorare per portare avanti l’opera di modernizzazione infrastrutturale della Campania, indispensabile per sostenerne la crescita”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia.