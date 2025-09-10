Salerno: Dante Santoro vara i primi due punti del Programma Regionale “Basta Primari politici, Pronto Soccorso e Reparti accessibili”

Il Capogruppo della Lega Salerno Dante Santoro continua la sua Campagna di redazione del Programma Partecipato "Campania una Regione di Vita" per le Elezioni Regionali e lancia i primi due punti del programma sulla Sanità:

"In primis basta primari politici, deve finire questo metodo di selezione basato più sui voti portati ai politici di sinistra che le vite salvate nei reparti.

L'appello

"Chi svolge la professione medica a livello apicale deve stare concentrato su come efficientare il servizio sanitario ai pazienti e questo lavoro è incompatibile con cariche politiche e distrazioni dovute ad aperture di campagne elettorali e comitati partitici. Idem per i manager che devono essere scelti per abilità e competenze e non per sudditanza politica.



E' ora di creare una Sanità aperta davvero a tutti, serve una riorganizzazione dei pronto soccorso ridando dignità alle famiglie, agli utenti ed al personale medico, il tutto facendo diventare l'emergenza punto nevralgico della nostra Sanità, dandogli centralità, premialità per chi ci lavora e garantendo accessibilità celere ai reparti. Così creiamo una Campania Migliore, in cui non si deve pregare per entrare in un reparto ma solo affidarsi alla Sanità dei Migliori e non dei Raccomandati Politici per avere le sacrosante cure."

