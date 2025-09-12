Al via "Spazio Sud": ministri e big di Fratelli d'Italia a confronto a Paestum L'iniziativa prenderà il via oggi pomeriggio e si concluderà domani

"Spazio Sud - Politica e società civile a confronto": questo il tema della due giorni organizzata dai gruppi Fratelli d'Italia Camera e Senato a Capaccio Paestum.

Al Savoy Hotel previste una serie di tavolo rotonde con ospiti importanti: il via oggi pomeriggio alle 15 con i saluti introduttivi di Cosimo Amente, capogruppo FdI al Consiglio regionale della Campania, Imma Vietri, deputata di FdI, e Alberico Gambino, europarlamentare di FdI.

L'apertura dei lavori è invece programmata alle 15:30, con gli interventi di Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, Antonio Iannone, sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatore FdI Regione Campania, Lucio Malan, capogruppo di FdI al Senato, Giovanni Donzelli, deputato di FdI e responsabile dipartimento Organizzazione, Fabio Roscani, deputato di FdI e presidente di Gioventù Nazionale, e Carolina Varchi, deputata di FdI e responsabile dipartimento Politiche per il Mezzogiorno. Modera il dibattito Antonio Rapisarda, direttore de Il Secolo d'Italia.

Seguiranno altri due panel alle 17:30, "L'Italia in regata: L'America's Cup e l'orizzonte degli sport nautici", e alle 18.30 "Il Sud riparte, l'Italia cresce". Tra gli ospiti la ministra del Lavoro, Calderone, il commissario Zes Giosi Romano ed i parlamentari Matera e Schifone.

Sabato mattina, invece, due confronti su caporalato e geopolitica: tra i partecipanti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, Ettore Bellelli di Coldiretti, Giulio Tremonti ed Edmondo Cirielli.