Bilotti: "Seguo vicenda Cooper Standard di Battipaglia. Incontrerò i lavoratori" La parlamentare salernitana: "Comprendo le preoccupazioni espresse dai dipendenti"

«Seguo con attenzione l’evolversi della situazione che riguarda i lavoratori dello stabilimento di Battipaglia di Cooper Standard, importante realtà produttiva del nostro territorio». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, dopo che è stato indetto, dalle organizzazioni sindacali, uno sciopero a tempo indeterminato. «Comprendo le preoccupazioni espresse dai dipendenti e, per questo, mi recherò – anticipa la parlamentare salernitana – al presidio permanente organizzato in località Filigalardi a Battipaglia per incontrare i lavoratori e ascoltare le loro istanze e i loro timori». «Come rappresentante del territorio, seguirò da vicino la questione», conclude Bilotti.