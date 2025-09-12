Cooper Standard, Piero De Luca: "Il Ministro Urso convochi un tavolo urgente" "Il territorio non può permettersi di perdere un presidio produttivo"

“Questa mattina sono tornato alla Cooper Standard di Salerno, accanto al presidio permanente dei lavoratori, perché è fondamentale tenere alta l’attenzione su un’eccellenza nazionale, non solo del Mezzogiorno, unica nella produzione di questa specifica componentistica auto per Stellantis. C’è il rischio concreto che parte della produzione, o addirittura tutta in futuro, possa essere delocalizzata in Polonia, e su questo non possiamo permetterci di chiudere gli occhi". Lo afferma il deputato del Pd, Piero De Luca in merito alla vertenza dell'azienda salernitana.

"Sono qui con i lavoratori per ascoltare le loro preoccupazioni e sostenerli nella loro battaglia. Chiediamo chiarezza alla società, al management e anche a Stellantis sul futuro dello stabilimento. Sono quasi 400 i lavoratori direttamente coinvolti e migliaia quelli dell’indotto, centinaia le famiglie che rischiano di vivere un’incertezza drammatica.

Il territorio non può permettersi di perdere un presidio produttivo così importante e strategico. Purtroppo il governo, in questo settore, non ha sostenuto le industrie: oltre 4 miliardi di euro tagliati dal fondo automotive sono un segnale chiaro di disattenzione verso il comparto.

Chiederemo al Ministro Urso di convocare un tavolo urgente a Roma, per affrontare subito la vicenda, avere certezze sulle commesse e salvaguardare i livelli occupazionali. Mi batterò con forza e determinazione nelle prossime settimane, perché il futuro di centinaia di famiglie e di un’intera comunità non può essere messo a rischio”.