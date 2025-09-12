Cooper Standard, Piero De Luca: "Il Ministro Urso convochi un tavolo urgente"

“Questa mattina sono tornato alla Cooper Standard di Salerno, accanto al presidio permanente dei lavoratori, perché è fondamentale tenere alta l’attenzione su un’eccellenza nazionale, non solo del Mezzogiorno, unica nella produzione di questa specifica componentistica auto per Stellantis. C’è il rischio concreto che parte della produzione, o addirittura tutta in futuro, possa essere delocalizzata in Polonia, e su questo non possiamo permetterci di chiudere gli occhi". Lo afferma il deputato del Pd, Piero De Luca in merito alla vertenza dell'azienda salernitana.
"Sono qui con i lavoratori per ascoltare le loro preoccupazioni e sostenerli nella loro battaglia. Chiediamo chiarezza alla società, al management e anche a Stellantis sul futuro dello stabilimento. Sono quasi 400 i lavoratori direttamente coinvolti e migliaia quelli dell’indotto, centinaia le famiglie che rischiano di vivere un’incertezza drammatica.
Il territorio non può permettersi di perdere un presidio produttivo così importante e strategico. Purtroppo il governo, in questo settore, non ha sostenuto le industrie: oltre 4 miliardi di euro tagliati dal fondo automotive sono un segnale chiaro di disattenzione verso il comparto.
Chiederemo al Ministro Urso di convocare un tavolo urgente a Roma, per affrontare subito la vicenda, avere certezze sulle commesse e salvaguardare i livelli occupazionali. Mi batterò con forza e determinazione nelle prossime settimane, perché il futuro di centinaia di famiglie e di un’intera comunità non può essere messo a rischio”.