Regionali, Donzelli: "Faremo la scelta migliore". Cirielli resta in campo Ha preso il via a Capaccio Paestum la due giorni di Spazio Sud

Il toto candidato per le elezioni Regionali in Campania è diventato subito il tema centrale nel corso di Spazio-Sud, la convention promossa da Fratelli d'Italia a Capaccio Paestum. "Per la Regione Campania cerchiamo il miglior candidato possibile", ha assicurato a margine Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia. "Per noi non è difficile fare meglio in Puglia e in Campania visti gli attuali governatori. L'importante da parte nostra è scegliere bene Al momento la scelta del candidato potrebbe essere nell'ambito di una cerchia tra esponenti civici o politici ma se ci dovessimo soffermare su una scelta politica la migliore sarebbe il vice ministro Cirielli".

Disponibilità confermata dall'esponente politico salernitano: "Ho dato la mia disponibilità. Per me sarebbe un orgoglio governare la mia Regione, ma ricopro un ruolo di governo importante in un momento difficile: deciderà Giorgia Meloni. La partita è aperta al 100% - ha assicurato Edmondo Cirielli -. Non c'è alcuna fretta, saranno i leader nazionali a decidere. Le elezioni regionali non sono un test politico, ma è giusto presentare un programma serio ai cittadini. La destra oppone sempre la forza dei programmi. Siamo ottimisti".