La senatrice Bilotti incontra i lavoratori di Cooper Standard di Battipaglia "Difendere il lavoro significa difendere vite, futuro e comunità"

«Nello stabilimento Cooper Standard di Battipaglia lavorano circa 500 persone che ogni giorno producono guarnizioni per auto e mezzi commerciali per marchi come Stellantis, Fiat e Alfa Romeo. Questi lavoratori svolgono un ruolo centrale nella nostra industria automobilistica. Oggi sono in sciopero a tempo indeterminato, dopo aver appreso che l’azienda ha avviato il test per produrre in Polonia. Il pericolo di ricadute occupazionali su decine di famiglie è più che concreto». Lo scrive in un post social la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, che, come aveva anticipato, ha incontrato ieri pomeriggio i lavoratori dello stabilimento di Battipaglia. «Se la produzione dovesse essere spostata - aggiunge la parlamentare salernitana - non si tratterà solo di un singolo reparto ma potrebbe essere l’inizio di una catena di delocalizzazioni. I lavoratori chiedono dignità e la continuità del loro lavoro e io sono al loro fianco contro scelte che rischiano di distruggere il tessuto sociale di Battipaglia. Difendere il lavoro significa difendere vite, futuro e comunità».

