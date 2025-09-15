Il ritorno di Ernesto Sica: in vista delle prossime regionali nasce "Futuro Sud"

"Via ad un dibattito vero per discutere di temi concreti, al di là degli slogan"

Salerno.  

È nata a Salerno, ma con la sguardo in tutta la Campania, Futuro Sud, un’associazione che si propone come comunità di energie, visioni e competenze, con l’obiettivo di guardare lontano: al futuro della Campania nel Mezzogiorno e nel Mediterraneo. Un luogo aperto a imprenditori, professionisti, giovani e cittadini, pensato per costruire soluzioni concrete e trasformare i problemi in opportunità. Innovazione, capitale umano, turismo, infrastrutture e nuove tecnologie sono i pilastri su cui l’associazione intende lavorare per valorizzare i talenti, sostenere le imprese e rafforzare il ruolo del territorio.

Alla guida di Futuro Sud, i soci fondatori hanno chiamato Ernesto Sica, che porta la sua esperienza amministrativa come ponte con istituzioni ed enti locali.

“Con Futuro Sud vogliamo avviare un dibattito vero – dichiara Ernesto Sica –. C’è bisogno di discutere di temi, di riempire la prossima sfida delle regionali con proposte concrete e non solo con slogan. Vogliamo farlo mettendo insieme pubblico e privato, costruendo reti e sinergie, facendo di Salerno e della Campania un polo di attrazione per turismo, cultura e investimenti. È tempo di visione e coraggio: non servono alibi, ma azioni”.

Sul sul ruolo aggiunge: “Sono un irregolare, un moderato, un riformista che ama la politica. Ne vedo poca, provocherò con le idee. Tutti”.
Con le sue sei proposte – dalla sanità per tutti al turismo come motore di crescita, da un piano contro la povertà a una legge speciale per la fascia Sud – Futuro Sud si candida a essere una piattaforma di proposte, capace di accendere un dibattito nuovo e ambizioso per il rilancio del territorio.

