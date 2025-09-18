De Luca: "Non tutti i candidati uguali, c'è chi ha coraggio, chi muore di sonno" "Quella vecchia idea dell'uno vale uno era una grande idiozia, non è così"

"Se qualcuno immagina di introdurre nella Regione Campania forme di ideologismo e stupidaggini del genere, credo che abbia sbagliato i conti. Lo dico perche' mi e' capitato di leggere stamattina, a una domanda fatta a un possibile candidato, sulla nuova sede della Regione Campania, cui stiamo lavorando da tre anni avendo fatto un concorso di progettazione, aggiudicato il progetto e consegnato i lavori a un'impresa, 'vedremo quello che succede'. Non vedremo niente perche' quel progetto va avanti. O va avanti quel progetto o va indietro il candidato".

A dirlo e' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo all'inaugurazione della nuova sede di Ance Aies Salerno. "Non ci sono alternative. Noi tempo da perdere non ne abbiamo - aggiunge De Luca - perche' in Campania abbiamo una situazione politica di questo tipo: io rappresento il 70% dei cittadini campani; qualcun altro il 9%. Quindi, chi si deve adeguare ai programmi e' chi rappresenta poco e non chi rappresenta la stragrande maggioranza". Poi, a margine, ai giornalisti che gli chiedono se si riferiva al candidato 'governatore' Roberto Fico, l'ex sindaco di Salerno risponde: "Non fate nomi, abbiamo detto che, prima di parlare delle persone, dobbiamo parlare dei programmi". "A me - ribadisce - non interessano nulla i candidati e le persone. Voglio sapere cosa si vuole fare per la Campania, cioe' per le imprese, per le famiglie, per la povera gente, per la sanita'. Una volta definiti gli obiettivi, diventa anche meno importante conoscere il candidato.

Certo, non tutti i candidati sono uguali, c'e' chi ha capacita' amministrativa, chi ne ha di meno; chi ha piu' esperienza e chi ne ha di meno; chi ha coraggio amministrativo e chi muore di sonno e non decide niente. E capiamo, ovviamente, che quella vecchia idea dell'uno vale uno era una grande idiozia. Non e' cosi'". "La cosa decisiva e' definire un programma, poi si alleggerisce anche il problema del candidato, ci sara' la possibilita', mi auguro, di costruire una squadra di governo autorevole, importante, in maniera tale da portare avanti i programmi", conclude De Luca.