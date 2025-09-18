Commissione d’indagine a Sarno, Tommasetti: "Sospetti gravi" "La città merita chiarezza"

“Sarno non può restare a lungo senza una guida”. Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione in Consiglio regionale in Campania e consigliere regionale della Lega, esprime tutta la sua preoccupazione per la situazione del Comune di Sarno a seguito della nomina, da parte del Prefetto di Salerno, di una Commissione d’indagine per valutare rischi di infiltrazione mafiosa in merito a una controversa nomina nel nucleo di valutazione dell’Ente.

I dettagli

“Comunque vada a finire non è una bella pagina quella che si sta scrivendo – precisa Tommasetti – Attendiamo di conoscere l’esito del lavoro dei commissari affinché documentino i fatti, sperando che i sospetti siano infondati e le ombre sul Comune possano diradarsi il prima possibile, viste anche le imminenti elezioni regionali. A prescindere da questo, rimango però sconcertato non solo dalle inquietanti ipotesi, ma soprattutto dagli scenari. Penso a un possibile scioglimento del Consiglio comunale che sarebbe una mazzata clamorosa per una delle città più importanti dell’Agro”.

Tommasetti chiede quindi chiarezza su eventuali irregolarità ma anche massima celerità negli accertamenti: “I sarnesi non possono permettersi un Comune paralizzato, serve un’amministrazione solida, autorevole e trasparente. Nel frattempo non possiamo che prendere atto dei risultati prodotti dall’attuale giunta ibrida di centrosinistra che rischiano di portare a un disastro a spese dei cittadini”.