M5S, Cammarano: "L’auto medica 118 resti a Pontecagnano Faiano" "L’Asl blocchi il trasferimento”

“Il trasferimento dell’auto medica 118 da Pontecagnano Faiano a Battipaglia rischia di lasciare scoperto un territorio di circa 60.000 abitanti, comprendente Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, San Mango Piemonte, San Cipriano Picentino e Pontecagnano Faiano”.

Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano, che questa mattina ha inviato una nota all’Asl chiedendo la revisione della decisione e il mantenimento dell’auto medica 118 a Pontecagnano Faiano.

“L’Asl valuti con la massima attenzione i rischi per la sicurezza sanitaria dei residenti e dei tanti turisti che ogni anno scelgono il nostro territorio. La presenza di un presidio medico di emergenza a Pontecagnano Faiano è indispensabile. Il mio è un appello chiaro e urgente: le autorità competenti garantiscano senza esitazioni la continuità dell’assistenza sanitaria d’emergenza. Non possiamo accettare che scelte organizzative mettano a repentaglio la salute della comunità, l’Asl riveda subito questa decisione”.