Nel giorno di San Matteo solidarietà a Gaza nel duomo di Salerno L'iniziativa promossa dal PSI

“Un gesto simbolico, ma necessario, per accendere un riflettore e muovere le coscienze di fronte a una tragedia che non può lasciarci indifferenti”. Cosi i componenti del gruppo consiliare del Psi di Salerno, Filomeno Di Popolo (capogruppo), Tonia Willburger e Rino Avella che, in occasione della solenne celebrazione di San Matteo, Patrono di Salerno, hanno partecipato con cartelli recanti la frase “Beati gli operatori di pace, anche a Gaza”.

“Con questo atto abbiamo voluto ribadire – hanno ricordato - l’impegno e la testimonianza costante della Chiesa a favore della pace e della difesa dei più fragili. Allo stesso tempo abbiamo inteso sottolineare il silenzio assordante, le contraddizioni, di tante forze politiche che si professano cattoliche e che, di fronte a questa emergenza umanitaria, rimangono mute”.

“Il nostro messaggio è semplice: la pace non è un’utopia, ma un dovere di tutti. E oggi più che mai è urgente che le istituzioni e la politica tornino a farsi portavoce della dignità umana, ovunque sia calpestata. Oggi è necessario che a Gaza l’Italia dia un segnale. Il nostro Governo, le forze che lo sostengono, sono troppo timide, incapaci di avere un ruolo, colpevolmente impotenti difronte al massacro di donne e bambini”, concludono.

