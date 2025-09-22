Bicchielli: "La nostra forza è trovare sempre una sintesi" "Noi siamo in campo da tempo"

"Noi siamo in campo da tempo. Ringrazio Martusciello e Tajani, per averci dato questa opportunità. Sono tantissimi gli amministratori da tutta Italia che vogliono costruire una casa popolare ancora più forte perché solo con un'area moderata molto forte sul territorio si può cambiare realmente l'Italia".

Lo dice il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico.

Elezioni regionali

Sulla scelta di un civico come candidato presidente, Bicchielli ha sottolineato che "sicuramente la scelta sarà di chiunque metta insieme una forza come quella del centrodestra, che ha una caratteristica che non ha il centrosinistra: noi siamo insieme sui programmi, siamo insieme sulle idee mentre il centrosinistra deve trovare prima un uomo e poi intorno a quell'uomo costruire una coalizione. Questo ci differenzia".

Quanto al fatto che non ci sia ancora un candidato del centrodestra, Bicchielli sottolinea che "c'è un programma e si sta già lavorando sul programma. C'è una proposta programmatica nazionale che ci tiene tutti insieme e quella poi viene declinata in tutte le regioni".