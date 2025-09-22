Salerno Pulita, interinali per pochi mesi, Dante Santoro: "Vanno stabilizzati" "Basta precariato"

«Basta precariato alla Salerno Pulita. Trentotto interinali vengono assunti per quattro mesi da quattro anni. E’ assurdo». Così Dante Santoro, consigliere comunale della Lega di Salerno: «Oltre a danneggiare i lavoratori che vivono in uno stato di perenne precarietà - spiega Santoro - si danneggia anche il servizio che viene offerto alla città.

Sono lavoratori impiegati nella raccolta e nello spazzamento. Una società che si occupa della pulizia e del verde della città non può ricorrere a questo tipo di contratti da ben quattro anni. E’ tempo che questi 38 lavoratori vengano al più presto stabilizzati, attivando le procedure previste. Sono certo che così migliorerà anche il servizio per gli utenti».

