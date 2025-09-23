Gianfranco Valiante abbandona De Luca e passa coi Riformisti di Manfredi L'affondo: "Servono confronto e inclusione, che da un po' sono venuti meno"

"Sono stati anni di impegno politico sicuramente positivi al fianco del presidente Vincenzo De Luca. Tanto mi ha dato, nel percorso comune, ma tanto ho restituito a Lui e alla squadra. Ho apprezzato e continuo ad apprezzare la sua grande capacità di pensiero e le sue eccellenti doti di amministratore. Nella vita, come in politica, però tutto ha inizio e tutto ha fine". Comincia così il messaggio col quale l'ex sindaco di Baronissi - e politico di lungo corso - Gianfranco Valiante comunica il suo "addio" a Vincenzo De Luca.

"Negli ultimi tempi ho maturato il serio convincimento che, nel centrosinistra e nel contesto politico attuale – anche in chiave nazionale – servano maggiore apertura al confronto, massima inclusione e prospettive progettuali chiare. Condizioni che ho sentito mancare da un po’. Ho naturalmente comunicato la mia ponderata decisione a Piero De Luca - resterò nel Partito Democratico - confermando il rispetto per il suo lavoro e la mia stima per il presidente De Luca. Ho scelto un’altra strada, ho scelto il progetto riformista. La Casa dei Riformisti è la casa della sinistra, dei moderati, dei cattolici. Uno spazio riformista dentro il centrosinistra, aperto al dialogo e alla costruzione di futuro", sottolinea Valiante.

"La lista “Casa Riformisti per la Campania” sarà in campo alle prossime elezioni regionali in Campania (e non solo), a sostegno di Roberto Fico e dentro il progetto guidato da Gaetano Manfredi: un grande fronte progressista, moderato, cattolico. Una governance ampia, che valorizza componenti politiche e civiche: nessun uomo solo al comando, ma una squadra che costruisce insieme. Un laboratorio che nasce in Campania, ma che guarda all’Italia intera: destinato a diventare decisivo nello scenario politico nazionale, in vista delle politiche del 2027", la convinzione di Valiante.

