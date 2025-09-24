Sicurezza, Santoro: "Attivare l’operazione Alto Impatto, più uomini in città" "In questo momento di emergenza è giusto che ci siano rinforzi"

«La sicurezza in città oggi assume i caratteri di una vera emergenza. Servono nuove misure, servono più supporti alle forze dell’ordine, in considerazione degli episodi che ormai giornalmente registriamo».

Così Dante Santoro, consigliere comunale della Lega di Salerno. «Serve attivare l’operazione Alto Impatto, misura che permette di chiedere rinforzi con più uomini e più pattuglie - prosegue Santoro - Solo così possiamo assicurare tranquillità ai cittadini. C’è la necessità in questo momento di allontanare dai quartieri il clima di terrore e far ritornare la serenità. La città è stata sempre un’isola felice e dovrà ritornare così. In questo momento di emergenza è giusto che ci siano rinforzi di uomini e mezzi».