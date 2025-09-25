Regionali, Roberto Fico per la prima volta da candidato presidente a Salerno L'ex presidente della Camera ospite della festa AVS nella città di De Luca

Per la prima volta da quando è stato investito ufficialmente della candidatura a presidente della Regione, Roberto Fico farà tappa nella Salerno di Vincenzo e Piero De Luca.

L'ex presidente della Camera sarà tra gli ospiti della festa di Alleanza Verdi Sinistra, in programma in piazza Ricciardi.

Venerdì alle 19:30 Fico sarà intervistato dalla giornalista Luisella Costamagna. "Sarà occasione per affrontare nel merito i punti programmatici della coalizione", ha fatto sapere il deputato salernitano di AVS Franco Mari.