Proiettili a sindaco Ogliastro Cilento, solidarietà da Piero De Luca "La criminalità non potrà mai prevalere sulla forza della democrazia e della legalità"

"Condanno con fermezza il vile gesto intimidatorio che ha colpito Michele Apolito, sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana Alento-Monte Stella, con la consegna, presso le sedi degli Enti che rappresenta, di due buste contenenti proiettili e lettere con minacce gravissime. Si tratta di un atto inaccettabile che rappresenta un attacco diretto alle Istituzioni democratiche e all'intera Comunità".

I dettagli

A dirlo il deputato e segretario del Pd in Campania, Piero De Luca in merito alle due buste contenenti intimidazioni e proiettili indirizzate a Michele Apolito. "Esprimo - ha ribadito in una nota - la mia piena vicinanza e solidarietà al sindaco, alla sua famiglia e a tutti i cittadini di Ogliastro Cilento e del comprensorio. La criminalità non potrà mai prevalere sulla forza della democrazia e della legalità